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В Госдуме предложили ГИБДД активнее штрафовать за медленную езду в левом ряду

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Фото: АГН «Москва»

Член комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков призвал Госавтоинспекцию (ГИБДД) активнее штрафовать водителей, которые медленно едут в левом ряду. С таким предложением он выступил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

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Лысаков отметил, что ни разу не видел, чтобы сотрудники ГАИ наказывали за создание затора. «Серьезная проблема — это грузовики, которые зачастую пользуются левыми крайними полосами, что запрещено ПДД. За это предусмотрен штраф, его не надо увеличивать, надо взыскивать тот штраф, который существует. Я считаю, что это огромная недоработка Госавтоинспекции», — поделился член комитета Госдумы.

По его словам, регулярные спецрейды заставят водителей думать не только о себе, но и о других участниках дорожного движения и ПДД.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил регистрировать на сайте ГИБДД владельцев самокатов, моноколес и сигвеев. По его словам, такие меры могли бы помочь решить проблему с самокатами, движение которых никак не регулируется.

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