Китайские туристы попали под мощный ураган в Белоруссии и едва не погибли

Китайские туристы, путешествующие на автомобиле по Белоруссии, попали под мощный ураган в Витебской области и едва не погибли. Об этом сообщает РИА Новости и публикует снятое очевидцами видео с места событий.

На размещенных в сети кадрах видно, как туристы едут по дороге, окруженной небольшим лесом, — снаружи идет дождь, ветер усиливается и вырывает с корнем десятки деревьев.

В какой-то момент они начинают падать на проезжую часть, что вынуждает водителя экстренно менять направление движения — сдавать назад и останавливаться у обочины.

В итоге ураган не навредил туристам, однако крышу и капот автомобиля поцарапало ветками от падающих деревьев.