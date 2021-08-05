Белорусские эмигранты устроят митинг против Лукашенко в Эстонии

Проживающие в Эстонии белорусские эмигранты устроят акцию протеста «Беларусь. 365 дней сопротивления». Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews со ссылкой на организаторов акции.

По их словам, мероприятие приурочено к годовщине президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко. Покинувшие Белоруссию граждане считают результаты выборов сфальсифицированными и хотят напомнить всему миру о нелегитимности режима Лукашенко.

Также собравшиеся отправят открытки политическим заключенным, которых посадили за участие в массовых протестах.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность.

Лукашенко счел демонстрации попыткой государственного переворота и обвинил западные страны в его организации. Евросоюз и США ответили на это экономическими санкциями в адрес белорусского режима. Большинство оппозиционеров были вынуждены покинуть страну.

