В Австрии начался судебный процесс по делу об убийстве критика Кадырова

В Австрии начался судебный процесс по делу об убийстве уроженца Чечни Мамихана (Анзора) Умарова, критиковавшего главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает издание Kurier.

В случае обвинительного приговора 48-летнему подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. Он отрицает свою причастность к преступлению. По данным следствия, мужчина занимался незаконной торговлей оружием. В день убийства он якобы встретился с Умаровым, чтобы обменять пистолет Glock 17 на автомобиль, в котором впоследствии и произошло преступление. Оружие, из которого застрелили жертву, все еще не найдено.

В ходе заседания в суде усилили меры безопасности. Здание охраняла вооруженная полиция, а также сотрудники спецподразделений австрийских правоохранительных органов. Подсудимого провели до зала, где проходило слушание, в бронежилете.

Об убийстве Умарова стало известно в начале июля 2020-го. Оппозиционного блогера, просившего убежище в Австрии, застрелили в машине. Представители чеченской диаспоры считают, что в преступлении мог быть замешан глава Чечни Рамзан Кадыров, так как Умаров часто выступал с критикой в его адрес. В свою очередь, Кадыров обвинил в убийстве блогера иностранные спецслужбы — по его мнению, они работают против него и России в целом.

Позднее ответственность за убийство Умарова взяли на себя его родственники из села Мескер-Юрт в Чечне.