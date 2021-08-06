В Белоруссии решили сохранить историю и напомнить о геноциде

Для сохранения исторической памяти в Белоруссии следует увековечить память о жертвах геноцида в годы Великой Отечественной войны. С таким предложением генеральный прокурор Андрей Швед обратился к премьер-министру Роману Головченко, сообщается на сайте ведомства.

Материалы по теме «Это были палачи» В Латвии снова почтили память легионеров СС. Как и зачем пособников нацистов превращают в героев? Послужил Отечеству Как офицер НКВД помог гитлеровцам устроить геноцид евреев в Латвии

По его словам, во время немецкой оккупации нацисты убили около двух миллионов мирных жителей. Женщин, детей и стариков зачастую подвергали пыткам, а затем расстреливали или заживо хоронили. Швед подчеркнул, что в ходе следствия было выявлено свыше 100 мест, где массово уничтожали белорусов.

«В документах отражены случаи издевательств и пыток перед уничтожением, сожжения еще живых людей и иные проявления жестокости фашистами и их пособниками», — сказано в пресс-релизе. Извлеченные останки погибших планируется перезахоронить.

В июне в Генпрокуратуре заявили о намерении направить в Латвию запрос об оказании международной правовой помощи по делу в отношении 22 живущих ныне эсэсовцев. По словам Шведа, они связаны с карательными структурами, которые в период 1941-1944 годов совершили в стране многочисленные зверства и самые жестокие расправы учиняли над мирным населением.

9 апреля Генпрокуратура Белоруссия возбудила уголовное дело о геноциде жителей республики в годы Великой Отечественной войны. Швед уточнил, что сведения, которые будут получены в ходе дела, позволят международным организациям признать страну пострадавшей от геноцида Третьего рейха и пресекут попытки «обесценить исторические факты».