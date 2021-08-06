Мать двоих детей решила повысить самооценку и стала доминатрикс

31-летняя Эмма Луис (Emma Louise) из английского города Йорк, графство Норт-Йоркшир, стала доминатрикс, чтобы совместить уход за детьми с работой и также побороть комплексы. Ее историю публикует Daily Mirror.

Страдающая эпилепсией мать двоих детей Луис рассказала, что стала доминатрикс, чтобы повысить свою самооценку и подзаработать немного денег для своей семьи. Она зарегистрировалась на специализированном сайте и начала отправлять мужчинам свои фотографии. У женщины 50 подписчиков. Они приносят ей еженедельный доход в 100 фунтов стерлингов (10,2 тысячи рублей), которые она тратит на оплату счетов и содержание дома.

«Это занятие значительно повысило мою самооценку. У меня даже есть шест для стриптиза на кухне», — рассказала Луис. Британка добавила, что она надеется превратить свое увлечение в полноценную карьеру, которая позволит ей зарабатывать больше денег для своей семьи.

По словам Луис, она подробно объяснила детям, что из себя представляет работа доминатрикс, и они ее полностью поддержали. Она также не скрывает свое занятие от партнера, с которым живет. Британка убеждена, что важно оставаться честной и говорить близким правду. «Дети видят, как я занимаюсь танцами на шесте. Я очень открыта с ними. Они мои лучшие друзья, и я ничего от них не скрываю», — прокомментировала женщина.

Положительные отзывы поклонников побудили Луис начать выкладывать материалы чаще. В настоящее время она работает над привлечением новых клиентов, чтобы увеличить доход. «Я не думаю, что кто-то должен осуждать меня за то, что я мама, которая делает фетиш-контент. Я работаю дома, значит, я рядом с детьми, когда им нужна», — заключила британка.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Суиндон, графство Уилтшир, стала успешной доминатрикс после того, как от нее ушел муж. По словам англичанки, ее дети спокойно отнеслись к такому виду деятельности.

