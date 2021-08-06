Лесной пожар в Калифорнии уничтожил город со 150-летней историей за два часа

Лесной пожар в Калифорнии почти полностью уничтожил за два часа город Гринвилл со 150-летней историей. Гринвилл основали в 1850-х годах, он являлся одним из центров золотодобычи в штате в эпоху «золотой лихорадки», передает телеканал KXTV.

Местная жительница рассказала, что лесные пожары под названием «Дикси» уничтожили город за два часа. Ночью в четверг, 5 августа, огонь охватил деревянные здания Гринвилла, которые находились в его исторической части. Сгорел исторический бар, гостиница и одна из городских заправок.

Согласно переписи населения 2010 года, в Гринвилле жили 1 129 человек по переписи 2010 года. Пожар «Дикси» распространился на территорию в более 112,5 тысячи гектаров.

Ранее сильнейшие лесные пожары в Калифорнии попали на видео. Из-за бушующего огня 15 тысячам жителей пришлось эвакуироваться. Из-за задымления в некоторых районах штата почти не видно неба и солнечного света.