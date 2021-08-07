Россиянка Ласицкене рассказала о сбывшейся на Олимпиаде мечте

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене рассказала, что после победы на Олимпиаде в Токио сбылась ее мечта. Ее слова приводит ТАСС.

«Я счастлива и не верю, что это получилось. Моя мечта сбылась. Перед прыжком ничего не видела, ничего не слышала, была наедине с собой», — отметила легкоатлетка.

Кроме того, она поблагодарила Токио, где прошли Олимпийские игры.

Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту на Олимпиаде. В финале соревнований, который прошел в субботу, 7 августа, спортсменка взяла высоту 2 метра 4 сантиметра. Второе место заняла австралийка Никола Макдермотт, на третьем месте соревнования завершила украинка Ярослава Магучих.