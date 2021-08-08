О китайских досье на «каждого американца» заявили в Сенате США

Правительство Китая накопило такой объем украденных данных, что способно создать досье на каждого американца. Об этом заявил на выступлении в Сенате бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности Мэттью Поттингер, пишет FOX News.

«Собирать досье на людей — обычная черта ленинистских режимов, однако Пекин проник в цифровые сети по всему миру, включая сети 5G, и вывел это на абсолютно новый уровень», — приводит телеканал слова Поттингера. Он добавил, что китайские власти собирают данные миллионов иностранцев, чтобы «влиять, давить, убеждать, вознаграждать, шантажировать, льстить, унижать — в конечном итоге, разделять и властвовать».

19 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о массовых кибератаках с использованием уязвимостей облачных серверов Microsoft Exchange. По его словам, к нападениям причастны группировки Advanced Persistent Threat 40 и Advanced Persistent Threat 31, которые действовали с территории Китая. Боррель призвал власти Китая расследовать инцидент и принять меры для устранения последствий киберпреступлений.

Позже администрация президента США Джо Байдена выступила с обвинениями в адрес правительства КНР: оно, по мнению американских властей, заплатило хакерам за взломы. Таким образом Белый дом присоединился к странам, требующим от Китая остановить киберпреступления.