Тысячам жителей Калифорнии приказали эвакуироваться из-за пожара

В американском штате Калифорния тысячам жителей приказали эвакуироваться из-за масштабного пожара. О принятом решении сообщил офис шерифа округа.

Огонь охватил в округе Плумас на северо-востоке штата площадь более 463,4 тысячи акров (около 188 гектаров). Из-за опасности власти эвакуировали 39 процентов местных жителей. К борьбе с возгоранием привлекли более пяти тысяч пожарных. Четыре местных жителя числятся пропавшими без вести, их поисками занимаются специалисты. О жертвах не сообщалось.

По данным CNN, в штате борются с пожаром на протяжении 25 дней. Огонь также достиг округов Бьютт, Лассен и Техейма. В воскресенье, 8 августа, ситуация ухудшилась. Ранее пламя фактически уничтожило город Гринвилл в Плумасе. «Мы несем огромную ответственность за восстановление этого сообщества. Но обратите внимание на интенсивность того, что происходит в мире и разносит все в Калифорнии — все это изменения климата», — заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (Gavin Newsom).

В июле из-за сильнейших лесных пожаров тысячи людей эвакуировали в американском штате Орегон. Пламя уничтожило не менее 160 жилых домов и хозяйственных построек. В регионе сохранялась угроза распространения огня из-за засушливой погоды. Для владельцев разрушенных владений создали специальные центры.