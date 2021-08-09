Женщина показала флиртующего с официанткой возлюбленного и была обругана в сети

Пользовательница TikTok под ником hotpinksagittarius показала видео, на котором ее возлюбленный пытается ухаживать за официанткой в баре. На опубликованный две недели назад ролик обратили внимание журналисты издания Daily Dot.

Женщина пожаловалась, что ее спутник начал флиртовать с сотрудницей заведения прямо у нее на глазах. «Мне стало гораздо "лучше", когда она стала отвечать на его ухаживания. Я попросила его пойти за напитками, а сама решила пофлиртовать с другими парнями в баре», — написала она.

Ролик набрал более 435 тысяч просмотров. Многие пользователи обругали поведение автора видео. «Может, ему стало скучно с тобой, потому что ты сидела весь вечер в телефоне и не могла поддержать разговор», — заявил комментатор под ником Chris. «Может быть, он просто хотел показаться дружелюбным. Некоторые люди думают, что я флиртую с ними, но на самом деле это просто моя манера общения», — отметил пользователь под ником user94504667737.

Ранее сообщалось, что блогерша под ником priscilluhhbaby решила найти информацию о возлюбленном в Google и случайно раскрыла его тайну. Оказалось, что у ее избранника недавно родился ребенок от другой женщины.