Парень хотел распечатать фото с телефона и удивил сотрудников содержимым галереи

Пользователь Reddit под ником Confusing-pigeon поделился историей о том, как хотел сделать девушке подарок и распечатать их совместное фото. Сотрудники аптеки, в которой была расположена фотомашина для печати, хотели помочь автору и были удивлены содержимым его галереи.

По словам Confusing-pigeon они с девушкой учатся в одном колледже, но на лето им было необходимо разъехаться по домам. Перед расставанием автор истории решил сделать возлюбленной сюрприз — совместную фотографию в красивой рамке.

Во время печати у парня возникли трудности, поэтому ему пришлось попросить помощи у пожилой женщины, работавшей в аптеке. Разрешить сложившуюся ситуацию не удалось, поэтому она пригласила знакомого молодого человека, который все-таки настроил фотомашину.

Пожилая дама и парень объяснили автору истории, как правильно обращаться с аппаратом. Затем машина вывела на большой экран девять последних фотографий из галереи. Рассказчик признался, что все снимки оказались интимными — парень и девушка сделали их во время прощального секса.

Confusing-pigeon объяснил, что моментально отключил телефон от машины, однако фотографии все равно загрузились. При этом, по его словам, пожилая дама с молодым человеком успели подробно и детально изучить их.

«Теперь это единственная аптека, в которую я больше никогда не смогу вернуться», — завершил историю Confusing-pigeon.

Ранее другой пользователь Reddit под ником twerkhorse_ рассказал, как хотел помочь печальной незнакомке и решил подвезти ее. Однако позже мужчина понял, что девушка оказалась проституткой, и попал в крайне неудобную ситуацию.

