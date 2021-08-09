В России предложили раздавать нуждающимся изъятые таможней товары

Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил письмо в Росимущество, в котором предложил раздавать нуждающимся россиянам изъятые таможней товары. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что это будет продукция, подлежащая уничтожению или невостребованная на торгах. Организацию сбора и распределения предполагается поручить благотворительным организациями.

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В ОНФ пояснили, что в период пандемии многодетные семьи, одинокие старики и инвалиды столкнулись с нехваткой предметов первой необходимости. При этом пригодные для использования товары уничтожают, если их транспортировка и хранение превышают стоимость. Было предложено изменить это правило в том числе потому, что некоторые проекты по благотворительности могут самостоятельно хранить конфискованное, а спонсоры могли бы оказывать помощь в перевозке.

Начальник управления проектных инициатив ОНФ Елена Мильто отметила, что Народный фронт готов помочь государству и выстроить работающую систему. В Росимуществе сообщили, что решение по инициативе еще не принято, ответ будет направлен в установленный срок.

Ранее Министерство финансов предложило продавать конфискованное в России элитное жилье. Речь идет о реализации помещений, которые относятся к категории роскошных и были изъяты в пользу государства по решению суда или признаны выморочным имуществом. Средства от продажи пойдут в Пенсионный фонд и государственный бюджет.

