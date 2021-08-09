Символ Великобритании сломался

В столице Великобритании сломался Тауэрский мост, который считается одной из самых известных достопримечательностей и символом страны. Причиной поломки стала «техническая неисправность» механизма. Об этом полиция Лондона сообщила в Twitter.

По данным CNN, находящийся над рекой Темзой мост развели в понедельник днем, чтобы пропустить большой корабль. Однако после прохода судна части не удалось вернуть обратно, и они остались в вертикальном положении.

В итоге в районе самого известного моста Великобритании скопились машины и люди, которые не могли перебраться на другой берег. Полиция призвала пользоваться другими маршрутами.

Подобный случай произошел с мостом и в августе 2020 года. Тогда причиной нарушения работы стала «механическая поломка». В общей сложности части моста разводят 800 раз в году.

Ранее британская компания Highways England, которая занимается обслуживанием дорожной инфраструктуры в стране, решила избавиться от нескольких десятков исторических мостов. Дорожники объяснили идею аварийным состоянием объектов.