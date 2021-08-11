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Китайские власти запретят петь в караоке «безвкусные» песни

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Фото: Nir Elias / Reuters

Власти Китая создадут черный список караоке-песен, которые содержат «незаконный контент». Об этом сообщает The Guardian, со ссылкой на заявление Министерства культуры и туризма страны.

Под запрет попадут композиции, которые угрожают национальному единству, суверенитету или территориальной целостности государства. Китайское правительство намерено жестко регулировать «безвкусный» контент, который пропагандирует религиозные культы и суеверия, поощряет азартные игры и распространение наркотиков.

Новые нормы в первую очередь коснутся поставщиков треков. Именно они будут нести ответственность за аудит песен. Базовая музыкальная библиотека, которая есть почти в 50 тысячах заведений Китая, состоит из более 100 тысяч композиций. Это существенно затрудняет для операторов выявление незаконной музыки. Однако власти заявили, что будут поощрять исполнение «здоровых и воодушевляющих» песен.

Ранее в Китае полиция Гонконга арестовала пятерых издателей детских сказок за подстрекательство к мятежу. Правоохранители сообщили, что издаваемая обвиняемыми книга про волков и овец «разжигала ненависть к правительству города среди молодежи». Задержанные мужчины в возрасте от 25 до 28 лет принадлежали к Союзу логопедов. Им грозит срок до двух лет лишения свободы. При этом полиция сообщила, что действия сотрудников «основаны на доказательствах и не имеют ничего общего с политической позицией».

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