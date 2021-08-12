В США испугались российских гиперзвуковых ракет

Военные датчики армии США недостаточно эффективны для обнаружения гиперзвуковых ракет противника, в том числе, российского производства. Об этом заявил глава стратегического командования американских вооруженных сил (ВС) адмирал Чарльз Ричард, передает РИА Новости.

Ричард назвал Россию мировым лидером по гиперзвуковым технологиям. Он испугался потенциальных проблем для сил США, которые могут возникнуть из-за применения этих технологий в случае потенциального конфликта. «Из-за этих проблем наша нынешняя архитектура датчиков наземного и космического базирования может оказаться недостаточной для обнаружения и отслеживания этих гиперзвуковых ракет», — подчеркнул адмирал.

По словам Ричарда, российская сторона продолжает вкладывать значительные финансовые ресурсы в разработку гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов-глайдеров.

20 июля руководитель пресс-службы Минобороны США Джон Кирби назвал российские разработки в области гиперзвукового оружия «дестабилизирующим фактором». Он добавил, что у США также имеются подобные разработки, но исключительно в неядерном оснащении.

За день до этого Минобороны России показало пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». Испытания оружия состоялись в Заполярье — ракету выпустили с надводного носителя из Белого моря по мишени в Баренцевом море. Она преодолела расстояние более 350 километров.