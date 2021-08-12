Дело обвиняемого по трем статьям опального отца Сергия передано в суд

Дело опального отца Сергия, обвиняемого по трем статьям, поступило для рассмотрения в суд

Дело отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), обвиняемого по трем статьям, поступило для рассмотрения в Измайловский суд Москвы. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Заседание по делу пока не назначено, его будет рассматривать судья Андрей Седышев.

Романов обвиняется по статьям 110.1 УК РФ («Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства»), 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и 330 УК РФ («Самоуправство»).

В июле 2020 года церковный суд лишил сана опального схигумена Сергия, захватившего Среднеуральский женский монастырь под Екатеринбургом и нарушившего священническую присягу. Он выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Епархия обязала его покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения, митрополия называла ситуацию в монастыре захватом.

10 сентября прошлого года он был отлучен от церкви. 19 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Екатеринбургской епархии.

В декабре 2020 года Романова задержал спецназ, в монастыре прошли следственные мероприятия. Причиной задержания стал видеоролик, размещенный на YouTube, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию». По версии следствия, он публично призывал монахинь, проживающих в монастыре, к самоубийству.

Своей вины бывший схимонах не признает.