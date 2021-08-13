Названа выгодная альтернатива покупке квартиры в Москве

В первом полугодии 2021-го выгоднее инвестиций в жилую недвижимость в Москве оказались только паевые инвестиционные фонды (ПИФы), но в перспективе доходность новостроек будет, предположительно, снижаться, сообщает РБК со ссылкой на соответствующее исследование, подготовленное агентством «Азбука Жилья».

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По данным аналитиков, полугодовая доходность от вложений в ПИФы составила 25 процентов, в квартиры — чуть более 19 процентов. Предполагалось, что покупается квартира в новостройке за 8,194 миллиона рублей, или та же сумма вкладывается в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), акции, торгующиеся на Московской бирже, облигации, золото и банковские депозиты.

Максимальной оказалась именно полугодовая доходность от вложений в ПИФы, за полгода таким образом можно было заработать 2,05 миллиона рублей. Достаточно выгодной назвали и покупку квартиры в январе с перепродажей в июле — таким образом инвестор заработал бы 1,583 миллиона рублей. Еще одна альтернатива — акции (их полугодовая доходность — 17 процентов), четвертое место досталось облигациям (9 процентов), далее идут банковские депозиты (4 процента). Покупка золота вовсе оказалась нецелесообразной, так как оно за полгода потеряло в цене 4,1 процента.

Эксперты предполагают, что в 2021 году новостройки в Москве продолжат дорожать по инерции, но в дальнейшем темпы роста цен будут снижаться.

Ранее были названы районы столицы с перспективой роста цен на квартиры. По прогнозам аналитиков, в десятилетней перспективе стоимость квадратного метра в Люблино и Марьино увеличится на 12 процентов, в Медведково и Лосиноостровском районе — на 11,9 процента, в Отрадном и около станции «Окружная» — на 11,8 процента. Эксперты рекомендуют покупать жилье в этих «спокойных» районах с инвестиционными целями.