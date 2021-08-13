«Советскую Белоруссию» вернут в Москву

В московское метро в ближайшее время вернут скульптуру «Советская Белоруссия», сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Она стояла у торцевой стены на платформе станции «Белорусской» Кольцевой линии с 1952 года и была демонтирована в 1990-х.

Скульптуру убрали, когда на ее месте начали строить новый выход из метро. «Пришло время вернуть "Советскую Белоруссию" в метро! Ее уже полностью восстановили и нашли ей новое место на станции-сестре: в торцевой части "Белорусской" Замоскворецкой линии. Скоро можно будет прийти полюбоваться», — говорится в сообщении.

В дептрансе отмечают, что 48 станций московского метро признаны объектами культурного наследия. «В прошлом году мы получили лицензию Минкульта на право самостоятельной реставрации и понимаем, какая это огромная ответственность. Мы бережно относимся к каждой станции, каждой детали и хотим сохранить и восстановить эти объекты для будущих поколений», — подчеркивают в ведомстве.

Ранее в августе мэр Москвы Сергей Собянин заявил об ускорении строительства метро в городе. По его словам, столичным властям не пришлось откладывать крупные проекты из-за возникшего во время пандемии дефицита трудовых ресурсов. Строительство Большой кольцевой линии метро (БКЛ), в частности, изначально планировали завершить в 2023-2024 годах, но теперь намерены закончить проект в 2022-м. 11 станций БКЛ уже введены, еще девять будут сданы до конца 2021 года, уточнил Собянин.