Опровергнут популярный миф о замедлении метаболизма

Ученые Университета Дьюка (США) выяснили, что метаболизм достигает пика скорости гораздо раньше, чем предполагалось до этого, и начинает свое снижение позже. Статья, опровергающая популярный миф, опубликована в журнале Science.

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Исследователи проанализировали, сколько калорий сжигают в среднем более 6600 человек в возрасте от одной недели до 95 лет в повседневной жизни в 29 странах мира. Это количество учитывает не только ту энергию, которая идет на функционирование организма, но также на повседневные дела. Общее суточное расходование энергии определялось анализом мочи: доброволец выпивал воду, в которой обычные атомы водорода и кислорода заменены более тяжелыми изотопами, после чего измерялось, как быстро они выходят из организма.

Многие люди полагают, что в подростковом возрасте до 20 лет скорость метаболизма и сжигания калорий достигает своего пика. Однако исследователи обнаружили, что на самом деле у младенцев самый высокий уровень метаболизма. Потребности в энергии резко возрастают в течение первых 12 месяцев жизни, так что к концу первого года жизни ребенок сжигает калории на 50 процентов больше относительно размера своего тела, чем взрослый человек. Метаболизм замедляется примерно на три процента каждый год, пока не исполняется 20 лет, после чего скорость сжигания калорий достигает новой нормы.

В среднем возрасте (20-50 лет) метаболизм также характеризуется стабильностью. Исследование показало, что даже во время беременности потребности женщины в калориях были не больше и не меньше, чем ожидалось, учитывая ее прибавку в массе по мере роста ребенка. Отмечается, что метаболизм не начинает снижаться до достижения 60-летнего возраста. Замедление происходит постепенно, всего на 0,7 процента в год. Но человеку в возрасте 90 лет нужно на 26 процентов меньше калорий каждый день, чем человеку среднего возраста. Это связано не только с потерей мышечной массы, но и с постепенным замедлением метаболизма клеток.