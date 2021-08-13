Стал известен объем недоедания россиян

В среднем в течение года россияне недоедают десятки килограммов картофеля, молока и молочной продукции, овощей и фруктов. О таких объемах со ссылкой на данные Росстата рассказала доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Казанцева, передает РИА Новости.

Она указала, что самым большим остается отклонение в рационе по молоку и молочным продуктам. Разница между рекомендуемым и реальным потреблением составляет более чем 53 килограмма в год, то есть 4,5 килограмма в месяц или 150 граммов в день.

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Далее идут овощи и бахчевые — 36 килограммов. Получается, что в месяц жители России не добирают до нормы три килограмма, в день — 100 граммов. Третьим остается картофель — при норме потребления 90 килограммов в год реально россияне съедают 56,5 килограмма. Это означает недоедание почти трех килограммов картофеля в месяц.

Большой остается разница в употреблении ягод и фруктов — при 100 килограммах нормы реально в пищу идут 77,1 килограмма. При этом эксперт отметила, что в некоторых категориях потребление, напротив, выше нормы, например, в мясе и мясопродуктах.

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