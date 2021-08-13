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Названо число пассажиров в реанимации после взрыва автобуса в Воронеже

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Фото: Александр Тимошинов / РИА Новости
После взрыва автобуса в Воронеже в реанимации находятся четыре человека

Четверо из 19 пострадавших в результате взрыва автобуса в Воронеже находятся в реанимации. Об этом сообщили в региональном депздраве, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что трое россиян находятся в реанимации больницы скорой медицинской помощи №1. Еще одного пассажира автобуса доставили в реанимацию ожогового отделения Воронежской областной клинической больницы №1 c ожогами 1-2 степени тяжести.

По данным СК, из 19 пострадавших лечение в медицинских учреждениях проходят 14 россиян. Состояние девяти из них оценивается как средней степени тяжести, четверым госпитализация не потребовалась, одна женщина умерла.

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