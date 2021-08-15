Вернувшегося с Олимпиады тхэквондиста избили неизвестные

Ирландский тхэквондист Джек Вулли был жестоко избит неизвестными ночью в Дублине после возвращения из Токио. Об этом сообщает The Echo.

22-летний спортсмен, представлявший Ирландию на Олимпиаде в Токио, стал жертвой нападения, когда прогуливался со своими друзьями. Инцидент произошел в пятницу, 13 августа. В беседе с The Echo мать Вулли заявила, что ее сыну потребуется пластическая операция после нападения.

По свидетельствам очевидцев, неизвестный подошел к олимпийцу и нанес неожиданный удар. Мужчина бил спортсмена по лицу, после чего попросил прощения и скрылся с места преступления. Как утверждает мать Вулли, неизвестный действовал с сообщниками. По одной из версий, нападавшие — наркоманы.

На Олимпиаде в Токио Вулли остался без медалей. Спортсмен уступил в 1/16 финала представителю аргентины Лукасу Гусману. Вулли — первый в истории Ирландиии тхэквондист, попавший на Олимпиаду.