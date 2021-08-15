Российские бизнесмены рассказали о вакцинации сотрудников

Российские бизнесмены раскрыли причины, которые мешают им вакцинировать против коронавируса положенные 60 процентов сотрудников. Среди них отмечают несоответствие данных по среднесписочному количеству работников, медицинские отводы и сезон отпусков, передает РИА Новости. Тем не менее, большинство фирм стремятся к этой цифре.

Как пояснил председатель совета московского городского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов, проблемы, связанные с прививками, не изменились по существу. Так, например, в списках присутствует десять сотрудников, из них двое в декрете, у троих медотводы, трое переболели, и только оставшиеся двое получили вакцину, поэтому прививать больше некого, добавил он. Кроме того, Роспотребнадзор имеет свою базу, которая не совпадает с предприятиями, но этот вопрос уже решается путем прямого взаимодействия.

Советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко также обратил внимание на сложности с медотводом. Такие работники не входят в положенные к вакцинации 60 процентов, и если в компании 50 процентов получили отвод, такое требование затруднительно выполнить.

Омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин полагает, что бизнес может столкнуться с нехваткой кадров из-за вакцинации. Он добавил, что сложнее всего для работодателей было уговорить сотрудников прививаться, однако большая часть столичных компаний с этим справилась.

«В Москве зафиксирован нижайший уровень безработицы за несколько последних лет, что говорит о том, что на трудовом рынке не так много специалистов, нуждающихся в работе, а это значит, уволив сотрудника, бизнесу не так просто будет найти ему замену», — сказал Порочкин.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области Антон Стамплевский заявил отметил, что регион движется к отметке в 60 процентов, с 18 августа начнутся проверки Роспотребнадзора. Бизнес-омбудсмен в Калининградской области Светлана Нижегородова сообщила, что поступало много заявок от руководителей предприятий, которые поддержали вакцинацию, однако боялись не уложиться в сроки, поэтому они были перенесены на конец августа. Ее коллега из Башкортостана Флюр Асадуллин пояснил, что, несмотря на отсутствие обязательных прививок в регионе, процент уже превысил положенный, поскольку фирмы понимают — чем меньше вероятность заражений, тем меньше шансов на введение новых ограничений.

Первой обязательную вакцинацию части населения ввела Москва. 16 июня главный санитарный врач Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавирусной инфекции 60 процентов работающих в столице. Вслед за ней такое же решение приняли власти Подмосковья, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Смоленской и Тамбовской областей. Также меры действуют в Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине, в Краснодарском крае и других регионах.

