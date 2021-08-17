Футболист «Галатасарая» ударил одноклубника в матче чемпионата Турции

Защитник «Галатасарая» Маркао напал на партнера по команде Керема Актюркоглу во время матча чемпионата Турции. Видео эпизода опубликовано на канале Special 4U в YouTube.

Инцидент произошел в понедельник, 16 августа, в ходе выездной встречи против «Гиресунспора». На 63-й минуте игры бразилец подбежал к одноклубнику и боднул головой турка. Затем Маркао ударил партнера по лицу рукой.

В итоге бразилец был удален с поля, а турок заменен. Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим пообещал разобраться в случившемся. Он также отметил, что Маркао необходимо принести извинения. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «Галатасарая».