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В Белом доме заявили о возобновлении рейсов из аэропорта Кабула

Представитель Белого дома: аэропорт Кабула возобновил прием и отправку авиарейсов
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Фото: Mauro Scrobogna / LaPresse / globallookpress.com

Самолеты, в том числе гражданские, снова могут вылетать из международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая, а также приземляться там. Об этом заявил журналистам представитель Белого дома высокого ранга, передает РИА Новости.

По состоянию на 17 августа, аэропорт охраняют 3,5 тысячи солдат США, заявил источник. «Сегодня из аэропорта вылетают военные рейсы США с американскими гражданами и дипломатическими служащими», — уточнил высокопоставленный чиновник. Он заявил, что за прошедшие сутки американская авиация эвакуировала из Кабула 700 человек, из них 150 — граждане США.

Ранее стало известно, что тысячи афганцев, стремящихся эвакуироваться из Афганистана, собрались у входа в столичный аэропорт. Некоторые из них попытались перелезть через забор, однако по ним открыли огонь талибы (члены террористического движения «Талибан», запрещенного в России) и военные США.

17 августа боевики «Талибана» сообщили, что останавливают все рейсы из кабульского аэропорта, чтобы навести порядок в его окрестностях и внутри. Они оцепили здание аэропорта и открыли предупредительный огонь, чтобы разогнать собравшуюся толпу. После талибы заверили, что гражданские рейсы из кабульского аэропорта начнут вылетать с 21 августа.

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