Врач сборной России по футболу покинул команду из-за конфликта с тренером

Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов ушел из команды из-за конфликта с тренером по физподготовке Луисом Мартинесом. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации источника, врачу не понравилось, что Мартинес мешает работе его штаба. Кроме того, испанец хотел получать отчеты и видеть, что его советы по восстановлению игроков работают. Вместе с ним медицинский штаб покинул Михаил Бутовский.

Безуглов возглавлял медицинский штаб сборной России с 2012-го. В мае этого года он стал работать главным врачом в московском ЦСКА.

Мартинес пришел в национальную команду вместе с новым главным тренером Валерием Карпиным, который принял сборную России 23 июля. Вместе они работали в «Ростове», который Карпин покинул сразу после назначения. Контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения.