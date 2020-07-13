Главный врач сборной России по футболу решил судиться с ВФЛА

Главный врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов собрался судиться с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает РИА Новости.

Медик, который был освобожден от должности вице-президента федерации, считает свое увольнение незаконным. Кроме того, Безуглова возмутили комментарии главы ВФЛА Евгения Юрченко, заявившего о многочисленных нарушениях этики врачом. В связи с этим Безуглов подаст два иска на федерацию.

Президиум ВФЛА 30 июня большинством голосов принял решение лишить Безуглова должности вице-президента за многочисленные нарушения кодекса этики организации. Этот пост врач занимал с марта При этом Безуглов остался председателем антидопингового комитета ВФЛА.

В 2015 году ВФЛА была дисквалифицирована за многочисленные нарушения антидопинговых правил. Российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе. До 1 июля российская сторона должна была выплатить штраф за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко. Этого не произошло, и теперь Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) может лишить россиян выступлений на соревнованиях даже под нейтральным флагом. Окончательное решение будет принято в конце июля.

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