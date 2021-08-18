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Девушка-боец MMA восхитила фанатов фото с декольте

Бывшая девушка-боец UFC Рэйчел Остович опубликовала откровенное фото в Instagram
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Фото: Instagram

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Рэйчел Остович разместила откровенное фото в социальных сетях. Пост доступен в Instagram спортсменки.

30-летняя спортсменка предстала перед подписчиками в белье и в джинсах. Также Остович продемонстрировала на фотографии декольте. За два часа снимок набрал более 37 тысяч лайков.

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Пользователи в комментариях восхищаются спортсменкой. «Так и не скажешь, что ты еще и опасный боец», — написал yujirokurakawa.

Остович известна по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В декабре 2020-го она покинула промоушен после трех поражений подряд. В апреле 2021-го стало известно, что американка подписала контракт с Bare Knuckle FC, организующий турниры по боксу на голых кулаках. В июле она одержала победу в своем дебютном поединке над Пэйдж Ванзант, также выступавшей в прошлом в UFC.

На счету Остович четыре победы при шести поражениях в MMA.

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