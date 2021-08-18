Еще один член сборной России по футболу покинул команду

«Спорт-Экспресс» сообщил, что менеджер сборной России Евгений Савин покинул свою должность

Генеральный менеджер сборной России по футболу Евгений Савин покинул национальную команду. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Савин захотел сосредоточиться на работе в чемпионате России, где он является директором по проведению соревнований. Отмечается, что он не захотел совмещать две должности.

Ранее 18 августа еще один член сборной России ушел из команды. Врач Эдуард Безуглов больше не будет работать с командой из-за конфликта с тренером по физподготовке Луисом Мартинесом.

Савин работал менеджером национальной команды с 2012 года. В марте 2018 он был назначен директором по маркетингу и проведению соревнований Российской премьер-лиги.