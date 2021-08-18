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Еще один член сборной России по футболу покинул команду

«Спорт-Экспресс» сообщил, что менеджер сборной России Евгений Савин покинул свою должность
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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Генеральный менеджер сборной России по футболу Евгений Савин покинул национальную команду. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Савин захотел сосредоточиться на работе в чемпионате России, где он является директором по проведению соревнований. Отмечается, что он не захотел совмещать две должности.

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Ранее 18 августа еще один член сборной России ушел из команды. Врач Эдуард Безуглов больше не будет работать с командой из-за конфликта с тренером по физподготовке Луисом Мартинесом.

Савин работал менеджером национальной команды с 2012 года. В марте 2018 он был назначен директором по маркетингу и проведению соревнований Российской премьер-лиги.

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