Бельгийский профессор назвал условие сотрудничества Запада с талибами

Западу в любом случае придется работать с движением «Талибан» (организация признана террористической в России), если оно сформирует афганское правительство, рассказал профессор бельгийского университета UCLouvain Мишель Льежуа (Michel Liégeois), пишет РИА Новости.

Эксперт напомнил, что в будущем у других стран не останется выбора. «Если в регионе доминирует установленный режим, то вы и работаете с ним, налаживая минимальные дипломатические отношения. Это принцип реальности», — назвал эксперт условие сотрудничества Запада с талибами. Несмотря на то, что мировые лидеры не одобряют талибов, им так или иначе придется с ними контактировать.

Самой большой проблемой для европейских государств, вытекающей из ситуации в Афганистане, специалист назвал миграцию. Он призвал готовиться к наплыву десятков, а может и сотен тысяч мигрантов. «Отсюда вытекает и интерес для Европейского союза поддерживать диалог с "Талибаном", пытаясь избежать новой гражданской войны и не допустить отъезда новых мигрантов», — напомнил Льежуа.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне захвата власти талибами. В воскресенье, 15 августа, они вошли в президентский дворец и заявили, что контролируют весь Афганистан. Многие афганцы решили покинуть страну и штурмовали столичный аэропорт. Во вторник, 17 августа, Евросоюз признал победу талибов в Афганистане.