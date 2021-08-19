Названы претенденты на звание лучшего футболиста сезона в Европе

Кевин де Брейне, Жоржиньо и Н'Голо Канте претендуют на звание лучшего футболиста сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил кандидатов, претендующих на призы лучшему тренеру и футболисту по итогам сезона-2020/2021. Об этом сообщается на сайте организации.

В шорт-листы вошли по три претендента. Их определяло жюри, составленное из тренеров участвовавших в Евро-2020 национальных сборных, выступавших в прошлом сезоне в еврокубках клубов, а также спортивных журналистов.

На звание лучшего футболиста претендуют бельгиец Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), итальянец Жоржиньо («Челси») и его одноклубник француз Н'Голо Канте. В список тренеров вошли испанец Хосеп Гвардиола и немец Томас Тухель, работающие в «Манчестер Сити» и «Челси» соответственно, а также возглавляющий сборную Италии Роберто Манчини.

Победители в номинациях будут объявлены 26 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Мероприятие пройдет в Турции.

Лигу чемпионов в прошлом сезоне выиграл «Челси», победителем Лиги Европы стал «Вильярреал». Золотые медали на чемпионате Европы-2020 завоевала сборная Италии.