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Байден заявил о «нерациональности» военной борьбы за права женщин

Джо Байден: военное вторжение не поможет справиться с порабощением афганских женщин
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Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джозеф Байден считает, что защищать права афганских женщин с помощью военного вторжения «нерационально». Об этом он заявил в эфире телеканала ABC.

Президент подчеркнул, что борьба за права женщин должна носить экономический и дипломатический характер. «Чтобы справиться с этим (порабощением — прим. «Ленты.ру»), необходимо оказать международное давление, чтобы они (талибыприм. «Ленты.ру») изменили свое поведение», — отметил Байден.

Глава Соединенных Штатов напомнил, что порабощение женщин происходит во многих частях света. «Посмотрите, что случилось с уйгурами в западном Китае, посмотрите, что происходит в Конго», — заключил он.

Ранее жители захваченных районов Афганистана рассказали, что «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) начал брать в сексуальное рабство 12-летних девочек. Командиры группировки джихадистов требуют от старейшин захваченных районов списки незамужних девочек и женщин, чтобы насильно выдать их замуж за своих солдат. Раньше норма касалась незамужних дочерей в возрасте от 15 до 45 лет, сейчас в рабство попадают и 12-летние дети. Это связано с попытками талибов вернуться к жестким исламским порядкам.

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