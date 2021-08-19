Лидер «Баварии» захотел покинуть клуб ради нового вызова

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски рассчитывает на трансфер в другой топ-клуб

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски намерен покинуть команду ради выступлений в другом клубе. Об этом сообщает Sky Sports.

32-летний форвард заинтересован в новом вызове и готов на смену обстановки. При этом в руководстве мюнхенцев не намерены отпускать Левандовски. Потенциальному покупателю придется предложить за его трансфер более 117 миллионов евро. Установив высокую цену за игрока, в «Баварии» намерены удержать его до истечения срока действия контракта.

Согласно действующему соглашению, лидер нападения «Баварии» сможет покинуть клуб на правах свободного агента только летом 2023 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.

В составе мюнхенцев Левандовски девять раз становился чемпионом Германии. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром Бундеслиги, записав на свой счет 41 гол.

Левандовски выступает за «Баварию» с 2014 года. До этого он представлял дортмундскую «Боруссию». Форвард не играл за пределами Польши и Германии.