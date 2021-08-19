Девушка захотела уменьшить губы и оказалась на грани смерти

Блогерша захотела уменьшить губы и поделилась ужасными последствиями. Ролик появился на ее странице в TikTok.

Пользовательница сети Лорен Фолкнер (Lauren Faulkner) рассказала, что отправилась к косметологу, чтобы растворить филлер в губах. Девушка объяснила, что когда специалистка сделала ей две инъекции, ее лицо и губы увеличились в размере в два раза. Кроме того, героиня материала начала задыхаться, а ее тело покрылось красной сыпью.

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По словам Фолкнер, косметолог вызвала скорую помощь, которая отвезла ее в больницу. Оказалось, что юзерша столкнулась с анафилактическим шоком — аллергической реакцией, которая в случае несвоевременно оказанной помощи может стать причиной смерти. «Я была на грани смерти, хорошо, что мой косметолог — медсестра», — заявила блогерша в видео.

В июне другая женщина нарастила ресницы и чуть не лишилась зрения. Пользовательница с никнеймом @lovebrandimarie объяснила, что нарастила ресницы утром, а спустя несколько часов после процедуры поняла, что не может открыть глаза. Врач диагностировал у блогерши повреждение роговицы и прописал глазные капли, чтобы свести боль и раздражение к минимуму.