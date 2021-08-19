Автоюрист назвал последствия упрощения правил техосмотра

Техосмотр (ТО) автомобилей давно формализован и невыгоден как для владельцев транспортных средств, так и для компаний, проводящих его. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил автоюрист Лев Воропаев. Он также заметил, что упрощение правил ТО является половинчатой мерой, которая уже исключает проверку ряда серьезных систем.

По мнению автоюриста, предложение МВД об упрощении техосмотра и отмены ряда проверок появилось в рамках дискуссии, где гражданам предлагается в принципе отказаться от прохождения ТО. Он предположил, что другие ведомства все же настаивают на продолжении функционирования системы, поэтому инициатива МВД — половинчатая мера, призванная удовлетворить все стороны.

Невыгодный формализм

«Это однобокое предложение устанавливает довольно странные нормы, предлагая отказаться от важных проверок вроде осмотра тормозной системы и измерения выхлопа загрязняющих веществ. В таком случае нужно отменять вообще все, идти до конца, поскольку ни граждане, ни страна, ни бизнес не готовы к существующим тарифам прохождения ТО. Пора просто признать его нецелесообразность», — предложил автоюрист.

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Он также заметил, что отмена ТО не должна привести к серьезному падению уровня безопасности на дорогах, поскольку проверки уже давно стали формальными и редко выявляют какие-либо серьезные нарушения.

«Ну приехал человек на техосмотр, у него все красиво и гладко. А потом выехал, снял все элементы, подготовленные специально для этого мероприятия, и покатил дальше на той же рухляди. Так что серьезных оснований опасаться за безопасность я не вижу. Фактически ТО уже и так не действует последние несколько лет. Большинство компаний проводят его формально, либо сами автовладельцы обращаются к страховщикам и покупают свидетельство о прохождении ТО. Так что, на мой взгляд, не надо пытаться изобретать велосипед. Либо полностью отменяем эту систему, либо продумываем новые варианты качественных и выгодных для всех сторон проверок», — заключил Воропаев.

Автоюрист добавил, что необходима проработка экономических обоснований — таких, чтобы качественное прохождение техосмотра не требовало от владельца существенных временных и финансовых затрат, и одновременно было выгодно компаниям. В противном случае от ТО следует отказаться в принципе.

Ранее МВД выступило с рядом предложений по упрощению техосмотра. В частности, предлагается отказаться от проверки коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждений тормозных трубопроводов, способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла и ряда других систем.