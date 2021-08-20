Ведущий Первого канала объяснил большие гонорары российских звезд

Ведущий программы «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Дмитрий Дибров рассказал, почему некоторые российские звезды получают большие гонорары. Его слова приводит News.ru.

Телеведущий отметил, что заработок знаменитости напрямую связан с тем, какому числу россиян она «принесла кураж в повседневную работу». Дибров объяснил, что если звезда смогла вдохновить большое количество людей, то и деньги за это она получает хорошие.

В качестве примера он привел историю возведения дворца и парка в Лхасе, исторической столице Тибета. По словам телеведущего, комплекс строился на протяжении 80 лет на высоте пять тысяч метров, где «просто нет воздуха».

«Уже умер тот далай-лама, в честь которого начинали стройку, а бедные рабочие, при полном отсутствии воздуха, все еще катили камни. И дабы не обескуражить строителей, досужие ламы два раза в году на буддистские праздники издалека показывали куклу, которая портретно напоминала усопшего далай-ламу. Рабочие смотрели <...> и продолжали катить камни в гору», — поделился он.

Дибров добавил, что возведенный рабочими храм в Лхасе представляет собой одно из чудес света, «образец качества строительства и красоты». «Вот что такое то самое оружие, каким [награждают энтузиастов]. И актерское мастерство одно из них», — подчеркнул Дибров.

Ранее ведущий «Кто хочет стать миллионером?» заявил, что в прошлом получал множество предложений о взятках на программе со стороны участников.