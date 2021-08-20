Китай потерял сотни миллионов долларов за неделю

Фондовые индексы Гонконга и материкового Китая потеряли 560 миллионов долларов за неделю из-за продолжения Пекином регулирования различных отраслей. Новые законодательные ограничения подорвали доверие инвесторов, пишет Reuters.

Индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng показал самое большое недельное падение с пика пандемии, с марта 2020 года, потеряв 5,8 процента. С февраля Hang Seng снизился на 48 процентов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 1,1 процента, а акции «голубых фишек» — на 1,9 процента.

Больше всего в Шанхае пострадали акции производителей спиртных напитков. В начале августа государственные СМИ КНР вышли с критикой незаконной продажи алкоголя и сигарет подросткам. Акции табачной компании Huabao International Holdings рухнули более чем на 11 процентов. Вскоре почти на шесть процентов снизились котировки крупнейшего производителя спиртных напитков Kweichow Moutai. Падение произошло после новостей о том, что представители отрасли встретятся с регулирующими органами для обсуждения ситуации на рынке.

Самые большие распродажи прошли в технологическом секторе, который особенно любили иностранные инвесторы. Отток усилился после того, как Государственная администрация по регулированию рынка (SAMR) выпустила проект правил, направленных на борьбу с недобросовестной конкуренцией в интернете. Предполагается, что платформы обяжут открыть отрицательные отзывы и запретят перенаправлять клиентов на свой сайт, пока те выбирают товар в другом месте.

Стоимость акций Alibaba второй день подряд обновила исторический минимум. К закрытию торгов они торговались в 157,9 гонконгских доллара (20,27 доллара) за штуку. «Почти каждый день приходят негативные новости, поэтому кажется, что конца не видно», — заявил управляющий портфелем в компании Nuvest Capital Дэйв Ван. Он считает, что от ценных бумаг китайских компаний стоит держаться подальше.