Меркель заявила о непричастности Германии к отказу в лицензии телеканалу RT

Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла причастность ФРГ к решению Люксембурга отказать российскому телеканалу RT в выдаче лицензии. Германия не оказывала никакого давления на медиарегулятор, заявила Меркель на пресс-конференции после переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Видео опубликовано на YouTube.

Ранее медиарегулятор, расположенный в Люксембурге, отказал RT в организации немецкоязычного вещания в Европе, мотивировав это «несоответствием техническим критериям».

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что немецкое бюро RT испытывает давление, что свидетельствует о наличии проблем со свободой СМИ в Евросоюзе: «Это дикий, но предсказуемый результат неприкрытого давления властей соседней ФРГ на люксембургскую сторону, свидетельствами которого служат многочисленные заявления германских официальных лиц», — сказала Захарова.

Ранее ситуацию с RT прокомментировал глава МВД Германии Хорст Зеехофер. По его словам, государственный телеканал RT не часть гибридной российской угрозы, а просто пропагандистское медиа. «Это пропаганда, это кому угодно понятно», — подытожил Зеехофер.