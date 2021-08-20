Жириновский призвал принимать в России только беженцев-христиан

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал принимать только славян и христиан, если они попросят убежище на территории России. Об этом политик заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По мнению Жириновского, Россия должна принимать беженцев «только с Запада» и «только христиан». Так, он назвал страны, граждане которых могут претендовать на убежище, — Украина, Белоруссия, Польша, Болгария, Хорватия и Сербия.

Он призвал не принимать беженцев-мусульман из Афганистана, объяснив это тем, что «в будущем нам будут пытаться взорвать мусульманскую карту». «Мы никого принимать не должны из азиатских стран, в том числе китайцев и вьетнамцев», — заключил Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР предложил решение афганской проблемы. Он призвал Совет безопасности ООН освободить талибов от ответственности за беженцев. Депутат Госдумы считает, что Совбезу необходимо обратиться к властям Афганистана с просьбой не мешать выезду граждан, которые хотят покинуть страну, и организовать их эвакуацию на самолетах.