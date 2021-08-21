Юрист рассказал о скрытых налогах для россиян

Законно платить налоги обязан каждый гражданин Российской Федерации, это установлено в Конституции. Однако помимо открытых платежей и сборов существуют скрытые, они уже заложены в цену приобретаемой продукции, поэтому основное бремя их уплаты ложится на конечных потребителей. Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Эксперт отметил, что такие скрытые налоги, в частности, заложены в стоимость страховок, например, полиса ОСАГО.

25 процентов стоимости полиса ОСАГО, по оценкам экспертов, составляют скрытые налоги

Кроме того, платежи заложены в цену бензина, алкоголя и табака, различных лицензий, например, на оружие. Россияне оплачивают получение справок, платят госпошлину за переоформление документов, перечисляют взносы на капитальный ремонт дома, добавил Соловьев.

Все это относительно незаметные платежи. Однако в ряде случаев их совпадение в короткий временной промежуток способно нанести удар по бюджету домохозяйства. При этом человек не будет до конца понимать, куда же подевались деньги, даже если все расходы были заранее запланированы Иван Соловьев Фото: Страница Ивана Соловьева в Facebook

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) намерена модернизировать существующий институт единого налогового платежа, который сейчас позволяет гражданам оплачивать налоги одной выплатой, распределяемой уже самим ведомством. По замыслу ФНС, теперь платить налоги по-новому предложат и бизнесу, а сейчас такая возможность есть только у физических лиц.

Самые распространенные скрытые налоги

Самыми распространенными скрытыми налогами являются налог на добавленную стоимость (НДС), который взимается по ставке 20 и 10 процентов, а также акцизы, пояснил юрист.

Соловьев рассказал, какие товары облагаются акцизами. Согласно перечню Федеральной налоговой службы (ФНС), это этиловый спирт, алкогольная и табачная продукция, легковые автомобили, мотоциклы с мощностью двигателя выше 112,5 киловатт, дизельное топливо, моторные масла и бензин. По оценкам Федеральной антимонопольной службы (ФАС), в его цене 65 процентов составляют скрытые налоговые платежи.

65 процентов цены бензина составляют различные налоговые надстройки, по оценкам ФАС

Юрист добавил, что знание неизбежных платежей позволит планировать расходы и закладывать в личный или семейный бюджет эти средства.

Таким образом, если приблизительно сложить все налоги, о которых мы знаем и скрытые налоги, может получиться немалый процент от ваших доходов Иван Соловьев Фото: Страница Ивана Соловьева в Facebook

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к правительству с просьбой не трогать ставки акциза на алкоголь, утвержденные президентом Владимиром Путины до конца 2024 года. Компании попросили рассмотреть заморозку акцизов в течение ближайших трех лет. Они уверены, что только такая политика даст возможность сохранить производственные мощности и рабочие места, обеспечить выплату заработной платы и налогов, а также профинансировать антикоронавирусные мероприятия.

