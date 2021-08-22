Бывший игрок «Ростова» сделал голевой пас в дебютном мачте за «Рому» в серии А

Эльдор Шомуродов сделал голевой пас в дебютной игре за «Рому» в матче чемпионата Италии

Форвард «Ромы» и сборной Узбекистана по футболу Эльдор Шомуродов отметился голевым пасом в матче первого тура чемпионата Италии по футболу против «Фиорентины». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бывший игрок «Ростова» появился на поле во втором тайме и на 79-й минуте ассистировал Джордану Верету. Нападающий вывел француза один на один с голкипером, тот поразил дальний угол ворот.

Встреча прошла в воскресенье, 22 августа, и завершилась со счетом 3:1 в пользу римской команды. Для Шомуродова эта игра стала первой в составе «Ромы». Он перешел в столичный клуб перед стартом нынешнего сезона.

У «Фиорентины» весь матч на скамейке запасных провел российский форвард Александр Кокорин. В следующем туре Рома 29 августа на выезде сыграет с «Салернитаной». «Фиорентина» днем раньше дома примет «Торино».