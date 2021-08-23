Названо число пострадавших футболистов «Марселя» в драке в матче с «Ниццей»

Три футболиста «Марселя» получили повреждения в драке во время матча с «Ниццей»

Три игрока «Марселя» пострадали в результате потасовки, возникшей в матче чемпионата Франции против «Ниццы». Об этом сообщает RMC Sport.

Речь идет о Димитри Пайете, Маттео Гендзури и Луане Пересе, у которых, как отмечается, зафиксированы кровоподтеки. Потасовка произошла на 75-й минуте игры. Это случилось после того, как Пайет запустил в сторону трибун бутылку с водой, которую бросили болельщики «Ниццы». Сразу после этого сотни фанатов выбежали на после, а затем завязалась драка.

Арбитр был вынужден прервать игру. Однако после часовой паузы и консультации с руководством Лиги 1 было принято решение матч возобновить. Футболисты «Ниццы» вышли на поле, но игроки «Марселя» отказались продолжать встречу. В результате после формального возобновления матча арбитр принял решение его завершить. Футболисты «Ниццы» вели в счете 1:0.

Президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер осудил поведение игроков «Марселя», заявив, что они сами спровоцировали драку. Свою команду поддержал мэр Марселя Бенуа Паян. Он заявил, что матч был остановлен справедливо, так как на стадионе не была обеспечена безопасность.