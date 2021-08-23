Матч между «Ниццей» и «Марселем» окончательно остановлен

Прерванный из-за потасовки на поле матч между «Ниццей» и «Марселем» не продолжат

Футбольный матч между «Ниццей» и «Марселем», прерванный из-за выбежавших на поле и устроивших потасовку с игроками фанатов, остановлен окончательно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Президент «Марселя» Пабло Лонгория заявил, что клуб решил не возвращаться в игру, потому что «безопасность футболистов не была гарантирована».

Футбольный матч был приостановлен после того, как на 75-й минуте поединка фанаты «Ниццы» бросили бутылку в полузащитника гостей Димитри Пайета, и тот кинул ее обратно. После этого группа болельщиков прорвалась на поле и напала на игроков «Марселя». Несколько футболистов марсельской команды получили синяки и ссадины. В итоге игроки обоих клубов покинули поле и не стали продолжать встречу.

На момент остановки игры «Ницца» вела со счетом 1:0.