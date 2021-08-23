Фанаты напали на футболистов во время матча чемпионата Франции

Фанаты «Ниццы» атаковали игроков «Марселя» во время матча чемпионата Франции по футболу

Болельщики сорвали матч третьего тура чемпионата Франции по футболу, в котором «Ницца» принимала «Марсель». Об этом сообщает Twitter Get French News.

На 75-й минуте поединка фанаты местной команды бросили бутылку в полузащитника гостей Димитри Пайета, тот кинул ее обратно. После этого группа болельщиков прорвалась на поле и напала на игроков «Марселя».

В конфликт вмешались стюарды и полицейские. Несколько футболистов марсельской команды получили синяки и ссадины. В итоге игроки обоих клубов покинули поле и не стали продолжать встречу.

На момент остановки игры «Ницца» вела со счетом 1:0. Будет ли матч доигран, когда это произойдет, и подвергнется ли команда-хозяйка санкциям — пока не известно.