Россиян начнут информировать о размере будущей пенсии

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ о порядке информирования россиян о размере будущей пенсии и сумме предполагаемых пенсионных накоплений. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Сведения предоставляются застрахованным лицам о средствах, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета. Получить их могут женщины, достигшие 40 лет, и мужчины, достигшие 45 лет, которые не получают пенсионные выплаты.

Информирование будет производиться раз в три года. Данные можно получить через личный кабинет на портале Госуслуг или при личном обращении в Пенсионный фонд России. Приказ вступает в силу с 2022 года.

Ранее в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области россиянам назвали способ увеличить свои пенсии. Это можно сделать благодаря участию в программе государственного софинансирования, которая осуществляется в течение 10 лет с момента первого платежа.

