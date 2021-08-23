Дикие коровы заполонили пляжные курорты Франции и распугали туристов

Пляжи популярных французских курортов Корсики закрылись для отдыхающих из-за массового нашествия коров. Об этом стало известно The Times.

По информации издания, на острове проживает приблизительно 15 тысяч особей крупного рогатого скота и лишь около половины из них принадлежит фермерским хозяйствам. Остальные — дикие животные, которые стали опасными после года изоляции, вызванной пандемией COVID-19, и распугали туристов.

Сообщается, что местные власти уже зарегистрировали несколько случаев нападения коров на отдыхающих. Так, один из путешественников был госпитализирован с ранением в шею на пляже в Сан-Мартино-ди-Лоту, другая женщина была доставлена в больницу с тяжелой раной ноги — в двух сантиметрах от бедренной артерии. Помимо этого, известны случаи, когда стада гоняли отдыхающих по центральным улицам Корсики.

В связи со сложившейся ситуацией на острове власти республики были вынуждены закрыть ряд пляжей для туристов.

Ранее в марте жители российского курорта Анапа начали жаловаться в социальных сетях на массовое нашествие пауков. Так, по их словам, машины, растения, лавочки и другие поверхности в городе оказались обтянуты паутиной — в особенности в станице Анапской и микрорайоне Алексеевский. Как отмечают эксперты, подобная ситуация может быть связана с потеплением.