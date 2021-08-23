Российский футболист назвал потраченные на «дешевые понты» суммы денег

Сердер Сердеров: Когда играл за «Анжи» купил себе машину за четыре миллиона

Российский полузащитник венгерского «Мезекевешда» Сердер Сердеров вспомнил о своих тратах в бытность футболистом махачкалинского «Анжи». Об этом сообщает Sport24.

27-летний хавбек рассказал о том, как «разбрасывался деньгами», выступая за дагестанский клуб. «Я не знал цену деньгам. Да, приносил домой большие суммы, но и тратил очень много. Сегодня это все кажется дешевым понтами», — заявил Сердеров.

Сердеров назвал порядок сумм, потраченных на автомобили и одежду. «В бутике Louis Vuitton мог без примерки набрать шмоток на 500 тысяч рублей. Поехал, купил машину миллиона за четыре — сегодня это как 10 миллионов потратить на авто», — отметил он.

Сердеров числился в системе Анжи с 2012 по 2016 год. Он неоднократно отправлялся в аренду в другие российские клубы. В общей сложности россиянин провел в составе махачкалинцев 36 матчей и забил три гола. С 2018 года Сердеров выступает в Европе.

На счету Сердерова три гола в девяти матчах за молодежную сборную России.