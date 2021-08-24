Талибы пообещали разрешить афганским женщинам-госслужащим вернуться к работе

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) разрешат афганским женщинам-госслужащим вернуться к работе. Об этом заявил официальный представитель движения Забиулла Муджахид, передает РИА Новости.

Представитель талибов пообещал, что женщины смогут продолжать работу на государственных постах в будущем. Он отметил, что это станет возможным после того, как для женщин примут специальные правила.

До этого Муджахид рассказал, что под властью боевиков права афганских женщин будут обеспечены по законам шариата. Он отметил, что женщины смогут работать и учиться в школах. По его словам, жители Афганистана многое принесли в жертву, чтобы установить власть ислама в стране, поэтому имеют право жить по религиозным принципам.

17 августа «Талибан» пригласил женщин участвовать в управлении страной и в работе правительства, так как движение не желает, чтобы афганские женщины находились в позиции жертв. Также руководитель новостей местного телеканала Tolo News заявил, что талибы позволили женской части населения Афганистана работать на телевидении.

При этом от местных жителей все чаще поступают сообщения о жестоком и насильственном поведении боевиков в отношении женской части населения. Так, правозащитница, бывшая судья Наджла Аюби рассказала Sky News, что талибы заживо сожгли молодую женщину на севере Афганистана из-за невкусного обеда.