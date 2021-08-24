Жители Германии высмеяли Меркель за угрозы России по «Северному потоку-2»

Читатели издания Der Spiegel высмеяли угрозы канцлера Германии Ангелы Меркель в адрес России, которые касались эксплуатации газопровода «Северный поток-2»: политик заявила, что введет санкции в том случае, если проект будут использовать как оружие против Украины. Цитаты жителей Германии, раскритиковавших заявления канцлера, опубликованы в комментариях к материалу Der Spiegel в Twitter.

Заявления германских властей не означают их готовности к реальным действиям, убеждены немцы. «Меркель и [глава германского МИД Хайко] Маас чаще всего используют слово "санкции". Но такие угрозы никогда ни к чему не приводили. Это просто подчеркивает беспомощность Меркель», — написал пользователь под ником Georg Gebhardt.

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Многие пользователи посчитали, что возможные санкции Берлина против Москвы не повлияют на ситуацию с газопроводом. «Как-то скучно, вся эта возня несущественна», — считает юзер Gamer.

«Странный способ говорить на равных — предъявлять претензии стране, с кем [Германии] предстоит вести дела и считать деньги. Кстати, давайте подсчитаем, сколько к цене газа добавляют транзитные издержки?» — пишет R Rosenthal.

22 августа Меркель назвала главное условие для введения санкций из-за строительства «Северного потока-2» — по ее словам, проект не должен использоваться как оружие. ФРГ «очень серьезно» относится к опасениям Украины насчет проекта, подчеркнула Меркель. Она также заявила, что использование проекта «как оружие» может повлечь за собой санкции. При этом канцлер отметила, что транзит газа через Украину должен продолжиться после 2024 года — для этого необходимо обсуждать продление соглашения.